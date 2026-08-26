Ван Дейк назвал следующего капитана "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк назвал полузащитника Доминика Собослаи своим преемником в качестве капитана команды.

В преддверии старта нового сезона главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола подтвердил Собослаи, Джо Гомеса и Алиссона в качестве своих вице-капитанов.



Собослаи был признан лучшим игроком "Ливерпуля" в прошлом сезоне, а новый начал с реализованного пенальти против "Ньюкасла", благодаря чему "красные" на последних секундах ушли от поражения (2:2).



После матча Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк" Ван Дейк отметил хладнокровие и лидерские качества 25-летнего венгра.



"Он уже исполнял пенальти и забил немало голов. Это был неплохой удар. У него есть мастерство. Он показывал это при исполнении пенальти в предыдущие годы. На сей раз давление было высоко, но он показал, сколь хорошим игроком является".



"Каждая лидерская группа важна. Конечно, в нашей есть опыт, а также есть Дом, который является капитаном в своей сборной, и это только поможет ему быть частью этой группы".



"Он должен брать ответственность и возлагать это бремя на свои плечи, и это принесет нам пользу в долгосрочной перспективе, благо Дом заключил новый контракт. Он будет тем, кто станет следующим (капитаном)", — цитирует Ван Дейка The Independent.