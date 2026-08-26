Аль-Хиляль" готов платить Уоткинсу более 400,00 фунтов в неделю

Саудовский "Аль-Хиляль" готов платить нападающему "Астон Виллы" свыше 400,000 фунтов в неделю.

К настоящему моменту "Вилла" отклонила уже четыре предложения "Аль-Хиляля" о покупке Уоткинса. Победители Лиги Европы хотят сохранить Олли и даже готовы заключить с ним новый контракт.



Однако "Вилла" и близко не может предложить Уоткинсу условия, как "Аль-Хиляль", который готов платить 30-летнему игроку сборной Англии 12 миллионов фунтов в год.



Чтобы заполучить Уоткинса, "Аль-Хилялю" нужно предложить за Уоткинса больше тех 45 млн. фунтов, от которых "Вилла" отказалась на прошлой неделе.



Будущее Уоткинса остается под большим вопросом, несмотря на то, что в понедельник Олли вернулся к тренировкам "Виллы" и извинился за пропущенный матч Премьер-Лиги против "Брайтона".