Аль-Хиляль" готов платить Уоткинсу более 400,00 фунтов в неделю

Олли Уоткинс Саудовский "Аль-Хиляль" готов платить нападающему "Астон Виллы" свыше 400,000 фунтов в неделю.

К настоящему моменту "Вилла" отклонила уже четыре предложения "Аль-Хиляля" о покупке Уоткинса. Победители Лиги Европы хотят сохранить Олли и даже готовы заключить с ним новый контракт.

Однако "Вилла" и близко не может предложить Уоткинсу условия, как "Аль-Хиляль", который готов платить 30-летнему игроку сборной Англии 12 миллионов фунтов в год.

Чтобы заполучить Уоткинса, "Аль-Хилялю" нужно предложить за Уоткинса больше тех 45 млн. фунтов, от которых "Вилла" отказалась на прошлой неделе.

Будущее Уоткинса остается под большим вопросом, несмотря на то, что в понедельник Олли вернулся к тренировкам "Виллы" и извинился за пропущенный матч Премьер-Лиги против "Брайтона".





Метки Аль-Хиляль, Астон Вилла, Уоткинс

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2026 09:00

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  1. sean-dyche18plus 26.08.2026 09:05 # sean-dyche18plus
    давай сибастьян поскорее.пидор.чтоб быстрее джексона за 70 фунтов забрали.

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