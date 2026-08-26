Бальде находится на радаре у "Юнайтед"
Левый защитник испанской "Барселоны" Алехандро Бальде находится на радаре у "Манчестер Юнайтед".
Приглашение конкурента для Люка Шоу слева в обороне остается важной задачей, которую "Юнайтед" надеется решить до закрытия летнего трансферного окна.
По информации The Athletic, одним из рассматриваемых "Юнайтед" вариантов является Бальде, который не попал в заявку "Барселоны" на матч Ла Лиги против "Эльче" в минувшее воскресенье.
При этом Бальде не будет стоить дешево. "Барселона" не назначала конкретную цену за Алехандро, но источник оценивает 22-летнего испанца в 45 миллионов евро (38.5 млн. фунтов).
Этим летом "Юнайтед" и так купил трех полузащитников на 155 млн. фунтов, поэтому своего следующего новичка "красные дьяволы" предпочли бы пригласить в аренду.
Помимо Бальде, "Юнайтед" также интересуется Хорхе Салинасом из "Расинга". Примечательно, что агентом обоих этих игроков является Жорже Мендеш.
26.08.2026 08:00
Просмотров: 93
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Если за 20 то пойдет и то нах не нужен
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий