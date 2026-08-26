Бальде находится на радаре у "Юнайтед"

Левый защитник испанской "Барселоны" Алехандро Бальде находится на радаре у "Манчестер Юнайтед".

Приглашение конкурента для Люка Шоу слева в обороне остается важной задачей, которую "Юнайтед" надеется решить до закрытия летнего трансферного окна.



По информации The Athletic, одним из рассматриваемых "Юнайтед" вариантов является Бальде, который не попал в заявку "Барселоны" на матч Ла Лиги против "Эльче" в минувшее воскресенье.



При этом Бальде не будет стоить дешево. "Барселона" не назначала конкретную цену за Алехандро, но источник оценивает 22-летнего испанца в 45 миллионов евро (38.5 млн. фунтов).



Этим летом "Юнайтед" и так купил трех полузащитников на 155 млн. фунтов, поэтому своего следующего новичка "красные дьяволы" предпочли бы пригласить в аренду.



Помимо Бальде, "Юнайтед" также интересуется Хорхе Салинасом из "Расинга". Примечательно, что агентом обоих этих игроков является Жорже Мендеш.