"Ипсвич" договорился по Эсекьелю Паласиосу

Новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" достиг устной договоренности с леверкузенским "Байером" насчет приобретения полузащитника Эсекьеля Паласиоса.

По информации Sky Sport Germany, "Байер" принял предложение "Ипсвича" в размере 30 миллионов евро (25.7 млн. фунтов), включая 5 млн. евро (4.3 млн. фунтов) в виде бонусов.



Сам Паласиос уже согласовал с "Ипсвичем" условия личного контракта до 2030 года, теперь получив от "Байера" зеленый свет для прохождения медобследования.



Паласиос представляет "Байер" после своего перехода из "Ривер Плейт" в 2020 году. В течение этого времени 27-летний аргентинец забил 15 голов и отдал 17 результативных передач в 185 матчах за клуб из Леверкузена.



Паласиос, который помог "Байеру" завоевать титул Бундеслиги в сезоне 2023/24, сыграв лишь 25 матчей в прошлой кампании, но это связано с продлившимся четыре месяца отсутствием из-за травмы приводящей мышцы бедра.