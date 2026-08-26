Семь вещей, что мы узнали в 1-м туре

Сезон Премьер-Лиги 2026/27 стартовал серией неожиданных результатов — "Манчестер Юнайтед" проиграл новичку "Халлу", а "Брентфорд" разгромил потративший больше всех на трансферном рынке "Тоттенхэм". Об этом и не только — в традиционных итогах тура.





МЮ нуждается в новом форварде или скорейшем возвращении Шешко в форму



Майкл Кэррик был ограничен в выборе игроков в первом туре, поскольку Беньямин Шешко не смог принять участие ни в одном из предсезонных матчей "Манчестер Юнайтед", а Матеус Кунья оказался совершенно неэффективным в роли "ложной девятки".



Тройка защитников "Халла" отлично справилась со своей работой после возвращения в Премьер-Лигу. Кунья не смог навязать физическую борьбу и исчез из поля зрения, оставив "Юнайтед" практически без присутствия в атаке, так как команда не могла создавать угрозу воротам соперника. Шешко вышел на поле, чтобы изменить динамику игры, но оказался столь же неэффективным, а его коллега по атаке Джошуа Зиркзее остался на скамейке запасных, что говорит о низком уровне доверия к нему со стороны тренерского штаба.



Кэррику необходимо помочь Шешко набрать форму и как можно скорее продать Зиркзее, чтобы высвободить средства для поиска лучшей альтернативы, если "Юнайтед" хочет конкурировать в этом сезоне, особенно учитывая недостатки тактики с "ложной девяткой".



"Тигры" в восторге от дебюта Цолакиса



"Юнайтед" показал впечатляюще сдержанную игру, потерпев поражение от "Халла". Были отдельные неудачные попытки забить или сделать навес в опасную зону, но ничего из этого не попало бы в лучшие моменты матча. Это было досадно для вратаря "Халла" Константиноса Цолакиса, который провел впечатляющий, хотя и несколько несложный дебют.

"Юнайтед" следовало приложить больше усилий, чтобы проверить вратаря, приобретенного у "Олимпиакоса" за 20 миллионов фунтов. Обязанности, которые были возложены на грека, тот выполнял легко, вселяя уверенность в свою оборону, расположенную перед ним. Если он продолжит выглядеть таким спокойным и уверенным, Цолакис может доказать, что стал одним из самых удачных приобретений сезона.



"Мы купили его и потратили на это немалые деньги", — сказал Сергей Якирович. "Он игрок сборной Греции, игрок "Олимпиакоса". Если вы следите за греческим футболом, то знаете, что игра за "Олимпиакос" — это огромный стресс, огромное давление, и он к этому привык. Думаю, для него это как чашка чая".



Шерки доказал Мареске, что должен играть в основе



Райан Шерки вырвал три очка, появившись на поле на 63-й минуте матча "Манчестер Сити" с "Борнмутом", когда "горожане" минимально проигрывали. Он отдал две голевые передачи — на Марка Гехи и Йошко Гвардиола, выразив свое недовольство от непопадания в основу налучшим образом.



Энцо Мареска рассказал о недовольстве Шерки тем, что француз не вышел в стартовом составе. "Райан — довольно приятный и прямой парень, и если он недоволен, он хочет это показать. Если он рядом со мной и недоволен, вы все понимаете, что он недоволен, потому что он делает все, чтобы показать свое недовольство. Я знаю, что сегодня он был недоволен, но, в конце концов, мне пришлось принять решение", — сказал тренер.



Сангаре показал "Тоттенхэму", что классный опорник может стоить меньше 40 миллионов



В то время, когда некоторые клубы Премьер-Лиги готовы тратить более 100 миллионов фунтов на полузащитников, вряд ли найдется более выгодное приобретение в эту зону, чем Мамаду Сангаре.



Новичок "Брентфорда" отлично проявил себя в "Лансе" в прошлом сезоне и блестяще дебютировал против "Тоттенхэма". Сангаре доминировал в полузащите, даже несмотря на то, что "шпоры" могли выставить на поле новичков стоимостью более 175 миллионов фунтов, таких как Сандро Тонали и Матеуш Фернандеш, и его выступление вызвало вопрос, почему более крупные клубы Премьер-Лиги не готовы искать игроков за пределами Англии.



В конце концов, "Брентфорд" заплатил за Сангаре всего 39 миллионов фунтов. Тем не менее, кажется неизбежным, что найдутся клубы, готовые потратить вдвое больше, если он хорошо проведет свой дебютный сезон в Англии.



Исак испытывает трудности, играя против "Ньюкасла"



Как бы тяжело ни было болельщикам "Ньюкасла" видеть, как их команда пропускает пенальти в добавленное время от "Ливерпуля", по крайней мере, они могут утешиться тем, что не Александер Исак забил этот драматичный гол.



Бывший нападающий "Ньюкасла" пережил тяжелый период после возвращения на "Сент-Джеймс Парк" — его освистывали при каждом касании мяча, его жестко поймал на подкат Льюис Холл, и он упустил свой единственный реальный шанс забить, но он, наверняка, хотел бы отомстить последним ударом в игре, прежде чем Доминик Собослаи реализовал пенальти на 99-й минуте.



Вызывает беспокойство тот факт, что Исаку не хватает той слаженности, которая убедила "Ливерпуль" потратить 125 миллионов фунтов прошлым летом, а поскольку Уго Экитике по-прежнему вне игры из-за тяжелой травмы, у Андони Ираолы нет естественной замены на позиции 9-го номера. Если "Ливерпуль" хочет добиться успеха в этом сезоне, Исак должен показать себя с лучшей стороны.



"Ипсвич" обезопасил себя от стандартов, использовав центрбека в роли флангового защитника



Тактическая перестройка в обороне, предложенная главным тренером "Ипсвича" Гари О'Нилом, продемонстрировала меняющуюся природу Премьер-Лиги. О’Нил, хорошо разбирающийся в игре определенным образом, решил выпустить высокого центрального защитника Дару О'Ши на позицию правого защитника, чтобы противостоять угрозе стандартных положений, которые были столь распространены в неожиданной победе "Ипсвича" над "Сандерлендом".



"Воздушная игра в Премьер-Лиге сейчас — настоящее испытание, особенно длинные ауты и стандартные положения", — сказал О'Нил. "Наличие трех центральных защитников в четверке защитников помогает нам при стандартных положениях, благодаря их габаритам".



В первом сезоне после ухода Пепа Гвардиолы высший дивизион уже отходит от его аккуратного, комбинационного футбола и переходит к совершенно другому стилю.



Дьюсбери-Холл на пути к тому, чтобы стать безупречным полузащитником



Дэвид Мойес считал, что его молодой команде было бы некомфортно отыгрываться в матче против "Кристал Пэлас", и поэтому они были обязаны Джордану Пикфорду за сейв после удара Эдди Нкетиа, а также Жан-Филиппу Матета за завершение атаки, благодаря чему им не пришлось этого делать.



Наставничество Кирнана Дьюсбери-Холла также сыграло важную роль. Игра обеих команд изменилась, как только полузащитник совершил свой ход, а его великолепный удар мимо Дина Хендерсона подчеркнул качество игрока, который будет иметь решающее значение для стремлений "Эвертона".



"Я хочу играть лучше, чем в прошлом сезоне", — сказал Дьюсбери-Холл, который забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи в своем первом сезоне в Премьер-Лиге в составе "Эвертона". "Речь идёт не только о голах и голевых передачах, но и о моей игре в целом. Пару лет назад я, возможно, не забивал и не делал голевых передач, но оказывал значительное влияние на игру. Я хочу сочетать это, и именно тогда ты становишься совершенным полузащитником. Я знаю, что у меня есть для этого способности, так что будем надеяться, что так и будет".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru