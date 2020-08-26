"Брайтон" приобрел Жауэна Аджама

"Брайтон" приобрел левого защитника швейцарского "Янг Бойз" Жауэна Аджама.

Аджам подписал с "Брайтоном" контракт до 2031 года и в команде Фабиана Хюрцелера будет конкурировать за игровые минуты с Максимом Де Кейпером и Ферди Кадиоглу.



Если верить Sky Sports, возглавляющий таблицу Премьер-Лиги после первого тура "Брайтон" заплатил за 23-летнего Аджама около 9.5 млн. фунтов.



За два с половиной года в "Янг Бойз" Аджам сыграл 98 матчей, получив опыт выступлений в еврокубках.



На юношеском уровне Аджам представлял сборную Франции, где он и родился, но на взрослом перешел под знамена Алжира, который Жауэн представлял на Чемпионате Мира этим летом.