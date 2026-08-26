2-й раунд Кубка Лиги. Матчи вторника

Во вторник вечером были сыграны 17 матчей 2-го раунда Кубка Лиги, с которого в борьбу за трофей вступают представители Премьер-Лиги.

Первым представителем Премьер-Лиги, покинувшим Кубок Лиги, стал "Ноттингем Форест", который потерпел поражение 0:2 от "Лидса", другой команды высшего дивизиона.



А вот "Ипсвич", "Ковентри", "Халл" и "Брентфорд" прошли дальше, одолев соперников ниже классом, хотя "тигры" смогли это сделать только в серии пенальти.



Еще несколько матчей 2-го раунда будут сыграны в среду и четверг, и как раз в среду вечером состоится жеребьевка 2-го раунда, с которого свой путь начнут представляющие Англию в еврокубках команды.



"Ипсвич" — "Лестер" — 3:1 (0:0)



Голы: Эгели 62, Нуньес 71, 90 — Алуко 67.



"Плимут" — "Ковентри" — 2:4 (0:3)



Голы: Ироу 21, Амаечи 54 — Авоньи 3, Рудони 5, Мейсон-Кларк 67, Торп 78 (пен).



"Стоук" — "Халл" — 1:1 (1:1) победа "Халла" в серии пенальти — 5:4



Голы: Боженик 39 — Дауэлл 45.



"Бирмингем" — "Брентфорд" — 1:6 (1:3)



Голы: Грей 28 — Уилсон 6, Хики 35, Коллинс 40, 77, Дамсгор 70, Тиаго 73.



"Ноттингем Форест" — "Лидс" — 0:2 (0:0)



Голы: Джеймс 50, Уильямс 75 (авт).



"Кардифф" — "Норвич" — 1:2 (0:1)



Голы: Салех 90 — Квистгорден 25, Црнац 78.



"Донкастер" — "Мидлсбро" — 1:3 (0:1)



Голы: Хатчинсон 90 — Джозеф 34, Ланкшир 78, Сармьенто 87.



"Барнсли" — "Крю Александра" — 3:2 (3:1)



Голы: Клири 29, Нослин 31, О'Киф 38 — Тибо 21, Эвуси 89.



"Блэкберн" — "Шеффилд Юнайтед" — 1:2 (0:1)



Голы: Афолайян 55 — Кэннон 20, Донован 81.



"Блэкпул" — "Линкольн" — 1:4 (1:1)



Голы: Кларксон 45 — Олаофе 36, Байлисс 53, Стрит 55, Элдер 77.



"Кембридж" — "Миллуолл" — 0:1 (0:1)



Гол: Купер 9.



"Флитвуд" — "Шрюсбери" — 4:0 (3:0)



Голы: Бойл 8 (авт), Эванс 28, 35, Дэвис 90.



"Шеффилд Уэнсдей" — "Вулверхэмптон" — 0:2 (0:2)



Голы: Свинкелс 3 (авт), Олагунджу 45.



"Саутгемптон" — "Вест Хэм" — 1:4 (1:1)



Голы: Шенца 10 — Аджала 41, 53, Кастельянос 75, Боуэн 84.



"Стивенэйдж" — "Рединг" — 0:3 (0:2)



Голы: Браун 9, Лейн 24, Уильямс 85.



"Уолсолл" — "Лейтон Ориент" — 0:0 (0:0) победа "Лейтон Ориент" в серии пенальти — 6:5



"Уотфорд" — "Питерборо" — 1:5 (0:2)



Голы: Думбия 73 — Кларридж 10 (авт), Леонард 23, 51, Шофовоке 55, Джонс 64.