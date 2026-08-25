Бруну Фернандеш — лучший игрок в 2026 году по версии PFA

Бруну Фернандеш Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш был признан лучшим игроком в 2026 году по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Вручаемая от имена PFA награда считается самой престижной индивидуальной в английском футболе, потому что ее обладателя определяют сами игроки посредством голосования.

И как раз игроки признали лучшим Фернандеша, который сыграл ключевую роль в преображении "Юнайтед" при Майкле Кэррике и завершил прошлый сезон Премьер-Лиги с рекордной 21 результативной передачей, покорив предыдущее достижение Тьерри Анри и Кевина Де Брюйне.

31-летний полузащитник сборной Португалии также забил девять голов и получил официальную награду Премьер-Лиги как лучшему игроку сезона.

В борьбе за звание Игрока Года по версии PFA Фернандеш опередил Деклана Райса, Габриэля Магальяэса и Давида Райю из "Арсенала", а также Райана Шерки и Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити".

Фернандеш стал первым представляющим "Юнайтед" Игроком Года по версии PFA со времен Уэйна Руни в сезоне 2009/10.

А молодым Игроком Года был признан Нико О'Райли, который в прошлом сезоне закрепился в основе "Сити", завершив кампанию Премьер-Лиги с пятью голами и тремя результативными передачами в 34 матчах.

Главными конкурентами О'Райли по голосованию оказались упомянутый Шерки, а также Кобби Майну из "Юнайтед", Эли Жуниор Крупи из "Борнмута", Макс Доуман из "Арсенала" и Рио Нгумоа из "Ливерпуля".

Полузащитника "Эвертона" Хейдена Хакни, этим летом купленного у "Мидлсбро", признали лучшим игроком Чемпионшипа в сезоне 2025/26 по версии PFA.

Наконец, был оглашен состав символической сборной Премьер-Лиги по версии PFA, где оказалось пятеро игроков из "Арсенала" и четверо из "Сити".

Символическая сборная Премьер-Лиги в 2026 году по версии PFA

Давид Райя ("Арсенал") — Юрриен Тимбер ("Арсенал"), Габриэль Магальяэс ("Арсенал"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Нико О'Райли ("Манчестер Сити") — Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Деклан Райс ("Арсенал"), Райан Шерки ("Манчестер Сити") — Антуан Семеньо ("Манчестер Сити"), Игорь Тиаго ("Брентфорд"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

Бруну Фернандеш

Нико О Райли

Символическая сборная Премьер-Лиги по версии PFA





Метки PFA, Манчестер Сити, награды, О'Райли, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2026 23:00

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  1. makurt-pla4et 26.08.2026 00:19 # makurt-pla4et
    хуесос и там руинит))



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  2. makurt-pla4et 25.08.2026 23:43 # makurt-pla4et
    конате 0
    салах 0
    робертсон 0

    жаксон 37 -> 76
    делап 35.5 -> 53



    25.08.2026 15:24 #
    sausage

    Просто возвращаемся к нашим баранам - Челси продаёт дешевле, чем покупает. Только единичные продажи в небольшим профитом хайпятся тебе подобными персонажами, а про остальные молчите или рассказываете сказки про "выйти в ноль")

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  3. fabreegaass4 25.08.2026 23:32 # fabreegaass4
    Кто нибудь вкурсе за моих шлюх, опущенного петуха closera и обоссаной имфашлюшной туи?
    Отпрпавил этих дур на заказ, так и не вернулись, шавки.
    Хозяин ждёт ваших дырочек, к ноге, шавки.

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  4. dembo 25.08.2026 23:32 # dembo
    Калониры в моче

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  5. gidro-met 25.08.2026 23:26 # gidro-met
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  6. messi30 25.08.2026 23:05 # messi30
    Озон дальше

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