"Форест" согласовал рекордный трансфер Делапа

Лиам Делап "Ноттингем Форест" согласовал покупку нападающего "Челси" Лиама Делапа за рекордные для своего клуба деньги.

По информации Sky Sports, стоимость Делапа составит 50 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.

Уже в среду Делап пройдет медобследование в "Форест", после чего оформит свои отношения с "лесниками".

Этим летом интерес к Делапу проявляли различные клубы Премьер-Лиги и не только, но "Форест" выигрывает борьбу за 23-летнего англичанина.

После своего перехода из "Ипсвича" за 30 млн. фунтов прошлым летом Делап забил только два гола в 41 матче за "Челси", включая единственный в Премьер-Лиге.

Добавим, свой текущий трансферный рекорд "Форест" установил в августе 2025, когда купил Омари Хатчинсона у "Ипсвича" за 37.5 млн. фунтов.





Метки Делап, Ноттингем Форест, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2026 22:00

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  1. gidro-met 25.08.2026 22:39 # gidro-met
    Форест ценит школу Ипсвичв

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  2. kapken 25.08.2026 22:30 # kapken
    Вы чё там совсем, на бабки движ закручен?)))
    Вперед и с песней!

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  3. sherlock2025 25.08.2026 22:24 # sherlock2025
    через пару лет уйдет в МЮ или в ТТХ за 100

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