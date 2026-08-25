"Форест" согласовал рекордный трансфер Делапа
"Ноттингем Форест" согласовал покупку нападающего "Челси" Лиама Делапа за рекордные для своего клуба деньги.
По информации Sky Sports, стоимость Делапа составит 50 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.
Уже в среду Делап пройдет медобследование в "Форест", после чего оформит свои отношения с "лесниками".
Этим летом интерес к Делапу проявляли различные клубы Премьер-Лиги и не только, но "Форест" выигрывает борьбу за 23-летнего англичанина.
После своего перехода из "Ипсвича" за 30 млн. фунтов прошлым летом Делап забил только два гола в 41 матче за "Челси", включая единственный в Премьер-Лиге.
Добавим, свой текущий трансферный рекорд "Форест" установил в августе 2025, когда купил Омари Хатчинсона у "Ипсвича" за 37.5 млн. фунтов.
25.08.2026 22:00
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Последние комментарии:
Форест ценит школу Ипсвичв
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Вы чё там совсем, на бабки движ закручен?)))
Вперед и с песней!
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через пару лет уйдет в МЮ или в ТТХ за 100
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