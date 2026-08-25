"Вилла" начала переговоры о покупке Джексона

"Астон Вилла" начала переговоры с "Челси" насчет приобретения нападающего Николаса Джексона.

Уже лишившись Моргана Роджерса, который ушел как раз в "Челси", сейчас "Вилла" близка к тому, чтобы отпустить Олли Уоткинса в "Аль-Хиляль".



Поэтому "Вилла" остро нуждается в укреплении атаки, и The Telegraph утверждает, что сейчас бирмингемский клуб, наконец, обратился насчет Джексона, к которому имеет давний интерес.



"Вилла" дала понять "Челси" о своей готовности заплатить за Джексона 65 миллионов фунтов, в которые "синие" как раз и оценивают 25-летнего игрока сборной Сенегала.



Сам Джексон открыт к переходу в "Виллу", где бы он воссоединился со своим тренером по "Вильярреалу" в лице Унаи Эмери, и согласование условий личного контракта видится формальностью.