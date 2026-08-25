"Ливерпуль" проводит ключевой раунд переговоров по ПСЖ

"Ливерпуль" проводит ключевой раунд переговоров с французским ПСЖ насчет приобретения нападающего Брадли Барклоя.

Проходящие во вторник, 25 августа, переговоры двух клубов The Atheltic называет важным шагом к согласованию трансфера Барколя.



"Ливерпуль" рассматривает Барколя своей приоритетной целью на замену Мохамеду Салаху, и сам Брадли заинтересован в том, чтобы присоединиться к команде Андони Ираоле.



Изначально ПСЖ оценил Барколя в 145 миллионов фунтов, но "Ливерпуль" надеется договориться примерно на 100 млн. фунтов, учитывая настрой Барколя на переход и истекающий через два года контракт Брадли.



Барколя провел 49 матчей за ПСЖ в прошлом сезоне, забив 13 голов и отдав семь результативных передач. 23-летний француз помог команде Луиса Энрике выиграть Лигу 1 и Лигу Чемпионов.