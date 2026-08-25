"Юнайтед" купил Балеба у "Брайтона"

Карлос Балеба "Манчестер Юнайтед" завершил приобретение полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба за 70 миллионов фунтов.

Пройдя медобследование, Балеба подписал с "Юнайтед" пятилетний контракт, который предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

Указанная сумма в 70 млн. фунтов состоит из гарантированной части в 65 млн. фунтов и бонусов на 5 млн. фунтов.

Нюанс в том, что Балеба отсутствует с полученной в предсезонном матче травмой лодыжки, но Sky Sports ожидает, что 22-летний камерунец вернется в строй к середине сентября.

За три года в "Брайтоне" Балеба сыграл 112 матчей, забив четыре гола. Карлос заслужил репутацию одного из самых перспективных полузащитников в Премьер-Лигие, хотя прошлый сезон сложился для него неважно.

"Присоединиться к клубу своей мечты — это невероятное ощущение. Для меня всегда было особенным играть на "Олд Траффорд", но делать это в качестве игрока "Манчестер Юнайтед" будет истинной честью".

"Мне не терпится поработать с Майклом Кэрриком. Его опыт и знания игры делают его идеальным тренером, чтобы помочь мне достичь высшего уровня".

"У каждого в клубе предельно ясные амбиции, будущее выглядит очень захватывающим, и я настроен сыграть свою роль в достижении успеха, на который мы способны вместе", — сообщил Балеба.

Карлос Балеба





Метки Балеба, Брайтон, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2026 19:00

Количество просмотров Просмотров: 618

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  1. quavo 25.08.2026 19:50 # quavo
    Скелли и пойдет то

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  2. anabanana94 25.08.2026 19:46 # anabanana94
    Чела с травмой лодыжки спихивать за 70 лямов это надо уметь))

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  3. makurt-pla4et 25.08.2026 19:43 # makurt-pla4et
    ХУЙБЫШЕВСКАЯ ПСИНА?)))))



    С 1 декабря департаменту туризма, предпринимательства и торговли Самары хотят поручить мобилизационную подготовку, включая разработку плана нормированного снабжения населения продовольственными и непродовольственными товарами на случай мобилизации, сообщает "Говорит НеМосква" (в реестре иноагентов в РФ). Соответствующий проект внесла городская администрация в областную думу. Формулировка предусмотрена федеральным законом о мобилизационной подготовке.

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  4. makurt-pla4et 25.08.2026 19:36 # makurt-pla4et
    на месте чмайну ушёл бы из этой помойки

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  5. skydreams 25.08.2026 19:30 # skydreams
    Кайседо с алиэкспресса

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  6. dembo 25.08.2026 19:25 # dembo
    Наши братики меньшие бизнескаровые норм доят
    На очереди минте в подзалупаль за 70

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  7. sherlock2025 25.08.2026 19:17 # sherlock2025
    Брайтон= бизнес кар акуеть., постоянно пенсам перепродает игроков в три дорого , и уже осваивает манков и петухов по той же схеме )

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