"Юнайтед" купил Балеба у "Брайтона"
"Манчестер Юнайтед" завершил приобретение полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба за 70 миллионов фунтов.
Пройдя медобследование, Балеба подписал с "Юнайтед" пятилетний контракт, который предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
Указанная сумма в 70 млн. фунтов состоит из гарантированной части в 65 млн. фунтов и бонусов на 5 млн. фунтов.
Нюанс в том, что Балеба отсутствует с полученной в предсезонном матче травмой лодыжки, но Sky Sports ожидает, что 22-летний камерунец вернется в строй к середине сентября.
За три года в "Брайтоне" Балеба сыграл 112 матчей, забив четыре гола. Карлос заслужил репутацию одного из самых перспективных полузащитников в Премьер-Лигие, хотя прошлый сезон сложился для него неважно.
"Присоединиться к клубу своей мечты — это невероятное ощущение. Для меня всегда было особенным играть на "Олд Траффорд", но делать это в качестве игрока "Манчестер Юнайтед" будет истинной честью".
"Мне не терпится поработать с Майклом Кэрриком. Его опыт и знания игры делают его идеальным тренером, чтобы помочь мне достичь высшего уровня".
"У каждого в клубе предельно ясные амбиции, будущее выглядит очень захватывающим, и я настроен сыграть свою роль в достижении успеха, на который мы способны вместе", — сообщил Балеба.
25.08.2026 19:00
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Скелли и пойдет то
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Чела с травмой лодыжки спихивать за 70 лямов это надо уметь))
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ХУЙБЫШЕВСКАЯ ПСИНА?)))))
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на месте чмайну ушёл бы из этой помойки
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Кайседо с алиэкспресса
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Наши братики меньшие бизнескаровые норм доят
На очереди минте в подзалупаль за 70
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Брайтон= бизнес кар акуеть., постоянно пенсам перепродает игроков в три дорого , и уже осваивает манков и петухов по той же схеме )
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