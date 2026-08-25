"Юнайтед" купил Балеба у "Брайтона"

"Манчестер Юнайтед" завершил приобретение полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба за 70 миллионов фунтов.

Пройдя медобследование, Балеба подписал с "Юнайтед" пятилетний контракт, который предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Указанная сумма в 70 млн. фунтов состоит из гарантированной части в 65 млн. фунтов и бонусов на 5 млн. фунтов.



Нюанс в том, что Балеба отсутствует с полученной в предсезонном матче травмой лодыжки, но Sky Sports ожидает, что 22-летний камерунец вернется в строй к середине сентября.



За три года в "Брайтоне" Балеба сыграл 112 матчей, забив четыре гола. Карлос заслужил репутацию одного из самых перспективных полузащитников в Премьер-Лигие, хотя прошлый сезон сложился для него неважно.



"Присоединиться к клубу своей мечты — это невероятное ощущение. Для меня всегда было особенным играть на "Олд Траффорд", но делать это в качестве игрока "Манчестер Юнайтед" будет истинной честью".



"Мне не терпится поработать с Майклом Кэрриком. Его опыт и знания игры делают его идеальным тренером, чтобы помочь мне достичь высшего уровня".



"У каждого в клубе предельно ясные амбиции, будущее выглядит очень захватывающим, и я настроен сыграть свою роль в достижении успеха, на который мы способны вместе", — сообщил Балеба.



