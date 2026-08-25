"Ливерпуль" одолжил Рэмси "Сент-Миррену"

"Ливерпуль" отправил своего правого защитника Калвина Рэмси в аренду в шотландский "Сент-Миррен" на сезон 2026/27.

Рэмси сыграл только четыре матча за "Ливерпуль" после своего перехода из родного "Абердина" четыре года назад, успев побывать в "Престоне", "Болтоне", "Уигане" и "Килмарноке" на правах аренды.



Свою очередную командировку Рэмси совершит в "Сент-Миррен", который выиграл оба своих первых матча в новом сезоне шотландской Премьер-Лиги.



Добавим, на счету 23-летнего Рэмси один матч за сборную Шотландии — товарищеский против Турции в 2022 году.