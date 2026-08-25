"Ньюкасл" значительно улучшил предложение по Фернандес-Пардо

"Ньюкасл" значительно улучшил свое предложение о покупке нападающего французского "Лилля" Матиаса Фернандес-Пардо.

Усиление атаки является одним из приоритетов "Ньюкасла" на это лето. "Сороки" до сих пор не восполнили потерю Энтони Гордона, а борьбу за Виктора Муньоса проиграли "Ливерпулю".



Одной из своих целей "Ньюкасл" рассматривает Фернандес-Пардо, стартовое предложение по которому в 38.5 млн. фунтов было отклонено "Лиллем".



Как сообщает talkSPORT, сейчас "Ньюкасл" выдвинул улучшенное до 51.3 млн. фунтов, но и этого едва ли будет достаточно для покупки 21-летнего бельгийца, которого "Лилль" оценивает ближе к 60 млн. фунтов.



В прошлом сезоне Фернандес-Пардо забил восемь голов и отдал пять результативных передач в 29 матчах Лиги 1 за "Лилль", благодаря чему заслужил место в заявке сборной Бельгии на Чемпионат Мира этим летом.