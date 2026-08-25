"Челси" продал Келлимана в "Страсбур"

"Челси" продал своего атакующего полузащитника Омари Келлимана в французский "Страсбур".

Летом 2024 "Челси" потратил 19 миллионов фунтов на приобретение Келлимана из "Астон Виллы", но с тех пор Омари не сыграл ни одного официального матча за "синих".



Дебютный сезон Келлимана на "Стэмфорд Бридж" оказался омрачен травмами, а прошлую кампанию Омари отыграл в аренде за "Кардифф", которому помог вернуться в Чемпионшип.



И хотя Келлиман провел предсезонную подготовку с командой Хаби Алонсо, сейчас 20-летний покидает "Челси" по постоянному трансферу, отправляясь в родственный "синим" "Страсбур".



В "Страсбуре" Келлиман получил контракт до 2031 года. Если верить The Athletic, "Челси" сохранил за собой опцию обратного выкупа Омари.