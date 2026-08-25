"Борнмут" арендовал Ди Грегорио

"Борнмут" взял в аренду до конца сезона 2026/27 голкипера итальянского "Ювентуса" Микеле Ди Грегорио.

Ди Грегорио был основным голкипером "Ювентуса" на протяжении двух последних сезонов, суммарно сыграв 63 матча в Серии А.



Однако недавно "Ювентус" пригласил на роль первого номера Гульельмо Викарио из "Тоттенхэма", что подтолкнуло Ди Грегорио к отъезду из Турина.



Так 29-летний итальянец, признававшийся лучшим голкипером Серии А по итогам сезона 2023/24, оказался в "Борнмуте", где будет конкурировать за игровые минуты с Джордже Петровичем.



"Я почувствовал желание клуба заполучить меня, и я почувствовал, что у этого клуба есть амбиции, чтобы продолжать расти и творить великие вещи. Премьер-Лига — самая красивая лига в мире. Для меня честь быть здесь и иметь возможность играть на столь высоком уровне", — сообщил Ди Грегорио.



