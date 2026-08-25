"Астон Вилла" сделала предложение по Матета
"Астон Вилла" сделала предложение о покупке нападающего "Кристал Пэлас" Жан-Филиппа Матета.
Этим летом "Вилла" уже лишилась Моргана Роджерса, а Олли Уоткинс рвется в Саудовскую Аравию. При этом Тэмми Абрахэм и Брайан Маджо в данный момент травмированы.
Поэтому "Вилла" активно ищет усиление атаки на исходе летнего трансферного окна и сейчас, как стало известно The Athletic, выдвинула предложение по Матета.
Это предложение не дотягивает до ожиданий "Пэлас", который оценивает 29-летнего француза, забившего 16 голов в 50 матчах прошлого сезона, значительно дороже.
У Матета остается лишь один год по контракту с "Пэлас", причем на днях стало известно, что Жан-Филипп пытается аннулировать этот срок.
Матета едва не покинул "Пэлас" еще в январе, когда его собирался купить "Милан" за 30 миллионов евро (25.7 млн. фунтов), однако итальянский клуб отказался от сделки из-за состояния колена Жан-Филиппа.
Помимо Матета, на радаре у "Виллы" также находятся Николас Джексон из "Челси" и Рафаэл Леау из "Милана".
25.08.2026 14:00
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