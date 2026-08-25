"Тоттенхэм" приобрел Савиньо у "Сити"

Савиньо "Тоттенхэм" объявил о приобретении вингера "Манчестер Сити" Савиньо за 85 миллионов фунтов.

Савиньо заключил с "Тоттенхэмом" долгосрочный контракт и обошелся лондонскому клубу в 75 млн. фунтов плюс 10 млн. фунтов в виде бонусов, из которых 5 млн. фунтов являются легко достижимыми.

Таким образом, Савиньо стал рекордной продажей в истории "Сити", перекрыв переход Хулиана Альвареса в "Атлетико" за 82 млн. фунтов летом 2024.

Савиньо провел в "Сити" два года, в течение этого времени забив семь голов в 84 матчах с учетом всех соревнований.

Вместе с "Сити" Савиньо завоевал Кубок Англии, Кубок Лиги и Суперкубок Англии, однако полноценным игроком стартового состава "горожан" 22-летний бразилец так и не стал.

За сборную Бразилии Савиньо провел 13 матчей.

"Это заняло некоторое время, но я очень рад оказаться здесь. Это замечательная возможность в великолепном клубе при одном из лучших тренеров в мире".

"Как только я поговорил с тренером, я понял, что должен перейти. Он сказал, что хочет помочь мне достичь высшего уровня, и я верю, что мы сможем сделать это вместе, как команда", — сообщил Савиньо.

Савиньо





Метки Манчестер Сити, Савиньо, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2026 13:00

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  1. alexsander 25.08.2026 13:30 # alexsander
    На савиньо надо смотреть не по игре в Сити, а по игре в Жироне. По сути он ключевой игрок был, который помог затащить Зировну в ЛЧ , а долговое время удерживать клуб в позиции #1 в Ла-лиге.

    Ни и учитываем, что его палка - это вингер, а не чистый нападающий . Поэтому статистика весьма достойна. Половину голов, столько же и ассистов. Условно 10 голов в сезон и 10 ассистов - отлично будет

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