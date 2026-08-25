"Тоттенхэм" приобрел Савиньо у "Сити"

"Тоттенхэм" объявил о приобретении вингера "Манчестер Сити" Савиньо за 85 миллионов фунтов.

Савиньо заключил с "Тоттенхэмом" долгосрочный контракт и обошелся лондонскому клубу в 75 млн. фунтов плюс 10 млн. фунтов в виде бонусов, из которых 5 млн. фунтов являются легко достижимыми.



Таким образом, Савиньо стал рекордной продажей в истории "Сити", перекрыв переход Хулиана Альвареса в "Атлетико" за 82 млн. фунтов летом 2024.



Савиньо провел в "Сити" два года, в течение этого времени забив семь голов в 84 матчах с учетом всех соревнований.



Вместе с "Сити" Савиньо завоевал Кубок Англии, Кубок Лиги и Суперкубок Англии, однако полноценным игроком стартового состава "горожан" 22-летний бразилец так и не стал.



За сборную Бразилии Савиньо провел 13 матчей.



"Это заняло некоторое время, но я очень рад оказаться здесь. Это замечательная возможность в великолепном клубе при одном из лучших тренеров в мире".



"Как только я поговорил с тренером, я понял, что должен перейти. Он сказал, что хочет помочь мне достичь высшего уровня, и я верю, что мы сможем сделать это вместе, как команда", — сообщил Савиньо.



