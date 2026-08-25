"Астон Вилла" сделала запрос насчет Леау
"Астон Вилла" сделала запрос насчет вингера итальянского "Милана" Рафаэла Леау.
По информации Sky Sports, "Вилла" имеет самые серьезные намерения в отношении Леау, а сам Рафаэл открыт к идее перебраться в бирмингемский клуб.
В данный момент "Вилла" пытается согласовать компенсацию, устраивающую "Милан", за который Леау забил девять голов и отдал три результативные передачи в 29 матчах прошлого сезона Серии А.
Этим летом атака "Виллы" значительно ослабла после продажи Моргана Роджерса в "Челси", а Олли Уоткинс все еще может уйти в "Аль-Хиляль".
"Вилла" привлекательна для Леау возможностью сыграть в Лиге Чемпионов, тогда как в "Милане" 27-летний португалец смог бы выступить только в Лиге Европы.
25.08.2026 12:00
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