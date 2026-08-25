Алонсо отказывается критиковать Санчеса

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо отказался критиковать своего голкипера Роберта Санчеса после победы над "Фулхэмом".

Накануне вечером "Челси" начал новый сезон Премьер-Лиги с непростой победы 2:3 в гостях у "Фулхэма".



Свой первый гол Санчес пропустил в ближний угол, а во втором случае Роберт отразил удар перед собой и позволил сопернику сыграть на добивании.



Однако Алонсо отказывается обсуждать индивидуальные действия и надеется, что его команда извлечет урок.



"Суть не в том, чтобы говорить об отдельных игроках, их ситуациях. Суть в том, чтобы понимать, что необходимо".



"Конечно, мы могли сыграть лучше в ситуации с первым голом. Но это процесс. Это первый день. И обычно этому проще учиться с тремя очками", — цитирует Алонсо The Independent.