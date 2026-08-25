Светская хроника за вторник

Брадли Барколя уверен, что перейдет в "Ливерпуль". "Челси" может побороться за Хулиана Альвареса. Стадион "Борнмута" не готов к первому домашнему матчу сезона. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Брадли Барколя и его окружение уверены в сделке по переходу нападающего ПСЖ в "Ливерпуль". (L'Equipe)



"Манчестер Сити" действительно заинтересован в приобретении нападающего "Ливерпуля" Коди Гакпо, но два клуба пока не начинали переговоры о сделке, стоимость которой может превысить 75 миллионов фунтов. (The Athletic)



"Милан" следит за защитником "Сити" Рубеном Диашем. (La Gazzetta dello Sport)



"Челси" готов вступить в борьбу за нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса, использовав Николаса Джексона в качестве части сделки. (Nicolo Schira)



"Борнмут" отклонил уже три предложения "Челси" о покупке полузащитника Алекса Скотта. (i Paper)



"Челси" попытается купить Скотта, если полузащитник Энцо Фернандес уйдет в "Сити". (TEAMtalk)



Защитник "Челси" Мамаду Сарр направляется в аренду в "Реал Сосьедад". (Fabrizio Romano)



"Челси" открыт к приглашению нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда. (The Independent)



"Юнайтед" все еще надеется переменить полузащитника "Арсенала" Майлса Льюис-Скелли. (The Sun)



"Брюгге" требует минимум 40 млн. фунтов от "Астон Виллы" за защитника Хоэля Ордоньеса. (BBC)



"Вилла" провела переговоры с "Юнайтед" насчет нападающего Джошуа Зиркзее. (The Sun)



"Саутгемптон" отклонил улучшенное предложение "Виллы" по защитнику Тейлору Харвуд-Беллису. (The Athletic)



В качестве замены для своего нападающего Олли Уоткинса "Вилла" рассматривает Николаса Джексона из "Челси", Рафаэла Леау из "Милана" и Жан-Филиппа Матета из "Кристал Пэлас". (The Athletic)



"Эвертон" открыт к продаже защитника Джейка О'Брайена, которым интересуются клубы из Англии и Европы. (The Athletic)



Главный тренер "Ноттингем Форест" Оливер Гласнер хочет купить 31-летнего вингера "Ньюкасла" Джейкоба Мерфи. (The Telegraph)



"Ньюкасл" предложил 34 млн. фунтов за нападающего "Лилля" Матиаса Фернандес-Пардо. (L'Equipe)



"Халл" сделал предложение в 18 млн. фунтов о покупке нападающего "Униона" Ильяса Анса. (Sky Deuschland)



"Ковентри" согласовал покупку защитника "Брентфорда" Итана Пиннока. (The Athletic)



"Вест Хэм" согласовал приобретение вингера "Арсенала" Риса Нелсона. (James Hokery)



Другое



Защитник "Юнайтед" Харри Магуайр добирался домой отдельно от автобуса своей команды после выездного матча против "Халла". Предположительно, игрок решил заехать к семье в Шеффилд. (The Sun)



Стадион "Борнмута" "Виталити" пока не готов к матчу Премьер-Лиги против "Эвертона" в субботу. Строители работают сверхурочно. (The Sun)



Знаменитый мяч, к которому прикоснулась "рука Бога" Диего Марадоны в четвертьфинале ЧМ-1986 между сборными Аргентины и Англии, был продан на аукционе за 2.5 млн. фунтов. (BBC)



Президент УЕФА Александер Чеферин не собирается баллотироваться на пост главы ФИФА. (BBC)



Легенды ФИФА, включая экс-защитника "Юнайтед" Микаэля Сильвестра, ополчились на президента организации Джанни Инфантино. (Daily Mail)