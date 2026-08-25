"Атлетико" обсудил с "Челси" сделку по Джексону

Испанский "Атлетико" провел переговоры с "Челси" насчет нападающего Николаса Джексона.

"Челси" открыт к предложениям насчет Джексона, которого "Астон Вилла" рассматривает в качестве возможной замены для рвущегося в Саудовскую Аравию Олли Уоткинса.



Однако The Independent утверждает, что вернувшийся после сезона аренды в "Баварии" Джексон также интересен "Атлетико", который уже переговорил с коллегами из "Челси" насчет аренды 25-летнего сенегальца с обязательством по выкупу.



Интерес "Атлетико" к Джексону связан с неопределенностью насчет будущего Хулиана Альвареса, который мечтает о "Барселоне", но все еще может согласиться на вариант с "Арсеналом".



Альварес уже угодил в немилость к фанатам "Атлетико", которые его освистали в матче Ла Лиги против "Вильярреала" в минувший уикенд, и клуб из Мадрида всерьез обдумывает расставание с Хулианом, хотя и выражает обратное на словах.