"Атлетико" обсудил с "Челси" сделку по Джексону
Испанский "Атлетико" провел переговоры с "Челси" насчет нападающего Николаса Джексона.
"Челси" открыт к предложениям насчет Джексона, которого "Астон Вилла" рассматривает в качестве возможной замены для рвущегося в Саудовскую Аравию Олли Уоткинса.
Однако The Independent утверждает, что вернувшийся после сезона аренды в "Баварии" Джексон также интересен "Атлетико", который уже переговорил с коллегами из "Челси" насчет аренды 25-летнего сенегальца с обязательством по выкупу.
Интерес "Атлетико" к Джексону связан с неопределенностью насчет будущего Хулиана Альвареса, который мечтает о "Барселоне", но все еще может согласиться на вариант с "Арсеналом".
Альварес уже угодил в немилость к фанатам "Атлетико", которые его освистали в матче Ла Лиги против "Вильярреала" в минувший уикенд, и клуб из Мадрида всерьез обдумывает расставание с Хулианом, хотя и выражает обратное на словах.
25.08.2026 09:00
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