Кэррик: "Никогда не скажу, что МЮ не может выиграть Премьер-Лигу"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что никогда не будет вычеркивать свою команду из числа претендентов на титул.

Резко прибавив во второй половине прошлого сезона, "Юнайтед" занял третье место в Премьер-Лиге, но все равно уступил 14 очков завоевавшему титул "Арсеналу".



Кэррик признает, что "Юнайтед" нужно прибавить еще, чтобы выиграть Премьер-Лигу впервые с 2013 года.



"Для этого потребуется совершить скачок. Не имеет значения, скажу я, что мы можем или не можем сделать это. Кстати, я бы никогда не сказал, что мы не можем. У меня есть вера".



"Вопрос в том, что мы делаем, что мы можем делать и на что мы способны как группа".



"Форма прошлого сезона вселяет в нас большую уверенность, но мы знаем, что потребуется совершить полностью новый шаг (для титула)".



"Это интересно. Мы обладаем потенциалом для достижений, и мы определенно постараемся изо всех сил. Мы должны верить, что являемся хорошей командой и можем делать хорошие вещи", — цитирует Кэррика BBC.