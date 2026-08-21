Кэррик: "Никогда не скажу, что МЮ не может выиграть Премьер-Лигу"

Майкл Кэррик Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что никогда не будет вычеркивать свою команду из числа претендентов на титул.

Резко прибавив во второй половине прошлого сезона, "Юнайтед" занял третье место в Премьер-Лиге, но все равно уступил 14 очков завоевавшему титул "Арсеналу".

Кэррик признает, что "Юнайтед" нужно прибавить еще, чтобы выиграть Премьер-Лигу впервые с 2013 года.

"Для этого потребуется совершить скачок. Не имеет значения, скажу я, что мы можем или не можем сделать это. Кстати, я бы никогда не сказал, что мы не можем. У меня есть вера".

"Вопрос в том, что мы делаем, что мы можем делать и на что мы способны как группа".

"Форма прошлого сезона вселяет в нас большую уверенность, но мы знаем, что потребуется совершить полностью новый шаг (для титула)".

"Это интересно. Мы обладаем потенциалом для достижений, и мы определенно постараемся изо всех сил. Мы должны верить, что являемся хорошей командой и можем делать хорошие вещи", — цитирует Кэррика BBC.





Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2026 16:00

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  1. sean-dyche18plus 21.08.2026 16:13 # sean-dyche18plus
    этот Л.О.Х будет уволен в ноябре.

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  2. sherlock2025 21.08.2026 16:07 # sherlock2025
    Радуют :Кэррик и Сатпаев.

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