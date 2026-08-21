"Форест" лидирует в борьбе за Делапа

Лиам Делап "Ноттингем Форест" лидирует в борьбе за нападающего "Челси" Лиама Делапа.

Пригласив опытного Данни Уэлбека из "Брайтона", главный тренер "Челси" Хаби Алонсо открыт к расставанию и с Делапом, и с его конкурентом по позиции Николасом Джексоном.

По информации talkSPORT, "Челси" оценивает Делапа в 50 миллионов фунтов, но заинтересованные в Лиаме клубы верят, что 23-летний англичанин может быть доступен за 40 млн. фунтов.

Интерес к Делапу проявляют "Эвертон" и "Лидс", но именно "Форест" называется наиболее вероятным направлением для Делапа, который лишь год назад был куплен "Челси" у "Ипсвича" за 30 млн. фунтов.

"Форест" едва проводил Тайво Авоньи в "Ковентри", оставшись в нападении с Крисом Вудом, Игорем Жезусом и Арно Калимуэндо.





Метки Делап, Ноттингем Форест, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2026 15:00

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Последние комментарии:




  1. feldkurat 21.08.2026 15:59 # feldkurat
    А через год напишут, опять "Салаха" упустили!

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  2. gidro-met 21.08.2026 15:58 # gidro-met
    Давай Лидс , Камоне!


    А так вообще Эвертону ему дорога .

    В итоге Форест скорее всего)

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  3. armaha 21.08.2026 15:57 # armaha
    На это палено еще спорят даже….

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  4. gucman 21.08.2026 15:22 # gucman
    Даже 40 за него - мегаудачная сделка

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