"Форест" лидирует в борьбе за Делапа

"Ноттингем Форест" лидирует в борьбе за нападающего "Челси" Лиама Делапа.

Пригласив опытного Данни Уэлбека из "Брайтона", главный тренер "Челси" Хаби Алонсо открыт к расставанию и с Делапом, и с его конкурентом по позиции Николасом Джексоном.



По информации talkSPORT, "Челси" оценивает Делапа в 50 миллионов фунтов, но заинтересованные в Лиаме клубы верят, что 23-летний англичанин может быть доступен за 40 млн. фунтов.



Интерес к Делапу проявляют "Эвертон" и "Лидс", но именно "Форест" называется наиболее вероятным направлением для Делапа, который лишь год назад был куплен "Челси" у "Ипсвича" за 30 млн. фунтов.



"Форест" едва проводил Тайво Авоньи в "Ковентри", оставшись в нападении с Крисом Вудом, Игорем Жезусом и Арно Калимуэндо.