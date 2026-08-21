"Форест" лидирует в борьбе за Делапа
"Ноттингем Форест" лидирует в борьбе за нападающего "Челси" Лиама Делапа.
Пригласив опытного Данни Уэлбека из "Брайтона", главный тренер "Челси" Хаби Алонсо открыт к расставанию и с Делапом, и с его конкурентом по позиции Николасом Джексоном.
По информации talkSPORT, "Челси" оценивает Делапа в 50 миллионов фунтов, но заинтересованные в Лиаме клубы верят, что 23-летний англичанин может быть доступен за 40 млн. фунтов.
Интерес к Делапу проявляют "Эвертон" и "Лидс", но именно "Форест" называется наиболее вероятным направлением для Делапа, который лишь год назад был куплен "Челси" у "Ипсвича" за 30 млн. фунтов.
"Форест" едва проводил Тайво Авоньи в "Ковентри", оставшись в нападении с Крисом Вудом, Игорем Жезусом и Арно Калимуэндо.
21.08.2026 15:00
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Последние комментарии:
А через год напишут, опять "Салаха" упустили!
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Давай Лидс , Камоне!
А так вообще Эвертону ему дорога .
В итоге Форест скорее всего)
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На это палено еще спорят даже….
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Даже 40 за него - мегаудачная сделка
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