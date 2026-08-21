"Ливерпуль" готовит предложение по Эндрику

"Ливерпуль" собирается сделать предложение о покупке нападающего испанского "Реала" Эндрика.

Эндрик испытывает острый дефицит игровых минут в Мадриде с момента своего перехода из "Палмейраса" в 2024 году за 51 миллион фунтов, не считая бонусов.



Ранее этим летом ходили слухи, что "Реал" готов отправить Эндрика в аренду, однако talkSPORT утверждает, что 20-летний бразилец может покинуть Королевский клуб насовсем.



Если верить бразильскому источнику издания, внушительное предложение по Эндрику, который называл клубом своей мечты "Манчестер Юнайтед", готовит "Ливерпуль".



Этим летом атака "Ливерпуля" лишилась Мохамеда Салаха, на место которого "красные" пока смогли пригласить лишь Виктора Муньоса.