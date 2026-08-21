1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В субботу, 21 августа, поединком "Арсенала" и "Ковентри" стартует 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — КОВЕНТРИ 22:00



"Арсенал" неизменно выигрывал первый матч в каждом из четырех предыдущих сезонов Премьер-Лиги. С кампании 2023/24 "канониры" одержали 17 побед в 18 встречах с новичками дивизиона (1 ничья).



Это будет первый матч Премьер-Лиги для "Ковентри" с сезона 2000/01, который они начали с поражения 3:1 от "Мидлсбро". "Небесно-голубые" впервые сыграют в рамках Премьер-Лиги на "Эмирейтс", где они успели уступить в Кубке Лиги (6:1 в 2012) и Кубке Англии (4:0 в 2014).



Прежде "Арсенал" и "Ковентри" лишь однажды встречались в первом матче сезона — в 1993/94, когда лондонцы уступили на "Хайбери" со счетом 0:3. "Небесно-голубые" одержали только одну победу в 14 последних матчах против "канониров" в высшем дивизионе (5 ничьих, 8 поражений) — 3:2 на Boxing Day в 1999 году.



"Арсеналу" предстоит оценить состояние Бруно Гимараэса, Деклана Райса и Букайо Сака. Юрриен Тимбер и Вильям Салиба травмированы.



"Ковентри" будет лишен Хаджи Райта и Люка Вулфендена, еще паре игроков предстоит фитнес-тест.