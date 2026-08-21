Эзри Конса перешел в "Арсенал"

Защитник Эзри Конса завершил свой переход из "Астон Виллы" в "Арсенал".

Лишь в минувшую среду "Арсенал" достиг договоренности с "Виллой" насчет приобретения Конса за 55 миллионов фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов, уточняет The Athletic.



Конса незамедлительно отправился в Лондон, где прошел медобследование и заключил с "Арсеналом" контракт, который рассчитан на четыре года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Конса выступал за "Виллу" после своего перехода из "Брентфорда" в 2019 году. В течение этого времени Эзри принял участие в 286 матчах и в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы.



28-летний Конса, на счету которого 28 матчей за сборную Англии, становится четвертым приобретением "Арсенала" в это трансферное окно после Бруно Гимараэса, Христоса Цолиса и Иллана Мелье.



Конса выходил в стартовом составе на каждый матч сборной Англии на Чемпионате Мира этим летом до поражения от Аргентины в полуфинале, когда Эзри вступил в игру на 72-й минуте.



Конса только в минувший понедельник приступил к тренировкам после отпуска и за "Арсенал" сможет дебютировать в выездном матче против "Виллы" 31 августа.