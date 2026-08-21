Савиньо обойдется "Тоттенхэму" в 85 млн. фунтов

Трансферная стоимость вингера Савиньо, который направляется из "Манчестер Сити" в "Тоттенхэм", составит 85 миллионов фунтов.

The Athletic подтверждает появившуюся ранее информацию, что "Тоттенхэм" достиг договоренности о приобретении Савиньо за 75 млн. фунтов.



Однако 75 млн. фунтов — это лишь гарантированная сумма. Еще 10 млн. фунтов два клуба предусмотрели в виде бонусов, из которых 5 млн. фунтов являются легко достижимыми.



"Тоттенхэм" пытался заполучить Савиньо еще прошлым летом и был готов заплатить около 43 млн. фунтов, однако тогда "Сити" не пожелал отпускать игрока, который впоследствии заключил новый контракт до 2031 года.



За два сезона в "Сити" 22-летний бразилец забил два гола и отдал 12 результативных передач в 53 матчах.