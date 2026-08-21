"Вилла" предложила новый контракт Уоткинсу

Олли Уоткинс "Астон Вилла" предложила Олли Уоткинсу новый контракт, чтобы оградить своего нападающего от интереса из Саудовской Аравии.

На текущей неделе стало известно, что "Вилла" получила предложение в 38.5 млн. фунтов от "Аль-Хиляля" по Уоткинсу.

Это предложение, как и оба предыдущих от "Аль-Хиляля", было отклонено. "Вилла" и так лишилась ряда игроков этим летом и терять еще и Уоткинса не собирается.

Как сообщает Birmingham Live, "Вилла" подтвердила свои намерения, предложив Уоткинсу новый контракт на выгодных условиях до лета 2030. При этом действующее соглашение Олли истекает через два года.

В прошлом сезоне 30-летний англичанин забил 16 голов в 37 матчах Премьер-Лиги, чем помог "Вилле" занять четвертое место.





Метки Аль-Хиляль, Астон Вилла, контракты, Уоткинс

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2026 10:00

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  1. blueswin 21.08.2026 10:02 # blueswin
    Если бы не 30 лет, его уже давно кто то приютил бы, наверное не отказался бы никто от игрока который не ноет и может забить под 20 мячей за сезон. Это важно. Чем Джексона, Делапа и Гиу держать в команде, лучше иметь одного 30 летнего Уоткинса. Это факт.

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