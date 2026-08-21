"Вилла" предложила новый контракт Уоткинсу

"Астон Вилла" предложила Олли Уоткинсу новый контракт, чтобы оградить своего нападающего от интереса из Саудовской Аравии.

На текущей неделе стало известно, что "Вилла" получила предложение в 38.5 млн. фунтов от "Аль-Хиляля" по Уоткинсу.



Это предложение, как и оба предыдущих от "Аль-Хиляля", было отклонено. "Вилла" и так лишилась ряда игроков этим летом и терять еще и Уоткинса не собирается.



Как сообщает Birmingham Live, "Вилла" подтвердила свои намерения, предложив Уоткинсу новый контракт на выгодных условиях до лета 2030. При этом действующее соглашение Олли истекает через два года.



В прошлом сезоне 30-летний англичанин забил 16 голов в 37 матчах Премьер-Лиги, чем помог "Вилле" занять четвертое место.