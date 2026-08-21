"Вилла" предложила новый контракт Уоткинсу
"Астон Вилла" предложила Олли Уоткинсу новый контракт, чтобы оградить своего нападающего от интереса из Саудовской Аравии.
На текущей неделе стало известно, что "Вилла" получила предложение в 38.5 млн. фунтов от "Аль-Хиляля" по Уоткинсу.
Это предложение, как и оба предыдущих от "Аль-Хиляля", было отклонено. "Вилла" и так лишилась ряда игроков этим летом и терять еще и Уоткинса не собирается.
Как сообщает Birmingham Live, "Вилла" подтвердила свои намерения, предложив Уоткинсу новый контракт на выгодных условиях до лета 2030. При этом действующее соглашение Олли истекает через два года.
В прошлом сезоне 30-летний англичанин забил 16 голов в 37 матчах Премьер-Лиги, чем помог "Вилле" занять четвертое место.
21.08.2026 10:00
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Если бы не 30 лет, его уже давно кто то приютил бы, наверное не отказался бы никто от игрока который не ноет и может забить под 20 мячей за сезон. Это важно. Чем Джексона, Делапа и Гиу держать в команде, лучше иметь одного 30 летнего Уоткинса. Это факт.
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