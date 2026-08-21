"Тоттенхэм" договорился о покупке Савиньо

"Тоттенхэм" достиг устной договоренности с "Манчестер Сити" насчет приобретения вингера Савиньо.

Данная договоренность, как утверждает журналист Фабрицио Романо, была достигнута двумя клубами в четверг вечером. "Сити" согласился отпустить Савиньо в "Тоттенхэм" за 75 миллионов фунтов.



Теперь 22-летний бразилец направляется в Лондон, чтобы пройти медобследование в "Тоттенхэме" и обсудить детали личного контракта, но с этим не должно возникнуть проблем.



Параллельно "Тоттенхэм" продолжает диалог с "Сити" насчет Омара Мармуша. Эти переговоры ведутся обособленно от Савиньо, но находятся в продвинутой стадии, и у "шпор" уже появилась уверенность насчет покупки нападающего сборной Египта.