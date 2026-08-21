"Тоттенхэм" договорился о покупке Савиньо
"Тоттенхэм" достиг устной договоренности с "Манчестер Сити" насчет приобретения вингера Савиньо.
Данная договоренность, как утверждает журналист Фабрицио Романо, была достигнута двумя клубами в четверг вечером. "Сити" согласился отпустить Савиньо в "Тоттенхэм" за 75 миллионов фунтов.
Теперь 22-летний бразилец направляется в Лондон, чтобы пройти медобследование в "Тоттенхэме" и обсудить детали личного контракта, но с этим не должно возникнуть проблем.
Параллельно "Тоттенхэм" продолжает диалог с "Сити" насчет Омара Мармуша. Эти переговоры ведутся обособленно от Савиньо, но находятся в продвинутой стадии, и у "шпор" уже появилась уверенность насчет покупки нападающего сборной Египта.
21.08.2026 09:00
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Тоттенхем неожиданно понял, что крышка гроба может в любой момент захлопнуться и если сейчас не сделать 3-4 важные покупки в основу, это команда будет болтаться стабильно 12-15 месте из года в год. А это не то, ради чего годами старались Сон, Кейн, Модрич и Бэйл. Это плохо в первую очередь для Челси, если Астон Вилла продала Роджерса, а Ньюкасл Тонали, можно было подумать что для Челси всё сложится удачно, но Тоттенхем неожиданно добавил. Поэтому это плохо для Алонсо, они так же без еврокубков и кажется не собираются терять очки с Ковентри и Халл Сити играя раз в 7 дней. А Челси еще может и Энцо потерять, вот тогда шансы на топ 5 будут примерно одинаковые и у Челси и у Тоттенхема.
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