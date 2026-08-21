"Брайтон" сыграл с "Тромсе" без голов в квалификации Лиги Конференций

"Брайтон" сыграл без голов против норвежского "Тромсе" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Конференций.

Накануне вечером "Брайтон" провел свой первый официальный матч в сезоне 2026/27, сыграв на искусственном газоне стадиона "Тромсе".



Этот матч команда Фабиана Хюрцелера завершила со счетом 0:0 и теперь примет "Тромсе" у себя дома в следующий четверг.



Победитель этого матча попадет в общий этап Лиги Конференций, действующим победителем которого является "Кристал Пэлас".