"Брайтон" сыграл с "Тромсе" без голов в квалификации Лиги Конференций
"Брайтон" сыграл без голов против норвежского "Тромсе" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Конференций.
Накануне вечером "Брайтон" провел свой первый официальный матч в сезоне 2026/27, сыграв на искусственном газоне стадиона "Тромсе".
Этот матч команда Фабиана Хюрцелера завершила со счетом 0:0 и теперь примет "Тромсе" у себя дома в следующий четверг.
Победитель этого матча попадет в общий этап Лиги Конференций, действующим победителем которого является "Кристал Пэлас".
21.08.2026 07:00
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