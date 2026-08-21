Алонсо раскрыл свой план насчет Палмера
Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо рассказал, как собирается вернуть своего атакующего полузащитника Коула Палмера в форму.
Прошлый сезон сложился неудачно для всего "Челси", но для Палмера — в особенности, потому что Коул столкнулся с травмами и неважной физической формой.
В результате Палмер не попал в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира, однако Алонсо знает, как помочь 24-летнему игроку.
"Во-первых, нужно улучшить физические кондиции. Потому что тебе нужно чувствовать себя здоровым, тебе нужно чувствовать себя на 100 процентов, чтобы проявлять себя".
"Когда ты чувствуешь, что здоров и в форме, далее тебе нужна уверенность. Тебе нужно чувствовать, что ваша игровая система работает, наслаждаться своей игрой и исполнять свои обязанности в игре".
"Но Коул — особенный игрок. Если мы хотим отличный "Челси", нам нужен отличный Коул".
"А для этого нам нужно создать сильную и стабильную структуру, подключая его в правильном месте и в правильные моменты, и тогда он будет делать разницу".
"Я сказал ему, что это важный сезон для каждого. Я сказал, что он может замечательно себя проявить и провести отличный год, но в основном я говорил, что ему нужно чувствовать себя уверенно, чтобы наслаждаться своей игрой, и мы поможем ему с этим", — цитирует Алонсо Daily Mail.
21.08.2026 06:00
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