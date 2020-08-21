Фостер считает Тилеманса лучшим летним приобретением в Премьер-Лиге

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Бен Фостер назвал полузащитника "красных дьяволов" Юри Тилеманса лучшим приобретением в Премьер-Лиге в это трансферное окно.

В прошлом месяце "Юнайтед" приобрел Тилеманса у "Астон Виллы" за 35 миллионов фунтов. К своим 29 годам Юри сыграл 668 матчей на клубном уровне и за сборную Бельгии.



Тилеманс стабильно демонстрировал свой высокий класс, забивая в финалах Кубка Англии за "Лестер" и Лиги Европы за "Виллу", и Фостер чувствует, что Юри реально усилил "Юнайтед".



"Я по-прежнему думаю, что Юри Тилеманс — пока что лучшее приобретение этого лета. Насколько же выгодная сделка".



"Я наблюдаю за трансферным окном. "Тоттенхэм" и "Арсенал" тратят кучу денег, но я все равно думаю, что Тилеманс — лучшее приобретение".



"Получить за 35 миллионов фунтов готового игрока, игрока стартового состава... Это стоит каждого пенни", — сообщил Фостер talkSPORT.