"Ньюкасл" купил землю для строительства новой базы

"Ньюкасл" согласовал покупку участка земли для строительства своей новой тренировочной базы.

Как сообщает The Athletic, речь идет о территории в 260 акров (105 га) в местечке Вулсингтон, к югу от международного аэропорта Ньюкасла.



Именно здесь "Ньюкасл" планирует построить тренировочную базу мирового уровня за 190 миллионов фунтов для своей первой команды и академии.



"Сороки" планируют обратиться за разрешением на строительство к городскому совету Ньюкасла в начале 2027 года и хотят переехать на новую базу к старту сезона 2029/30.

