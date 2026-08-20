Алонсо: "Мы рады обладать Энцо Фернандесом"

Наставник "Челси" Хаби Алонсо заявил, что он был бы рад сохранить полузащитника Энцо Фернандеса в своей команде.

Несмотря на то, что "Сити" просрочил дедлайн, установленный "Челси" для покупки Фернандеса за 120 миллионов фунтов, существуют ожидания, что до закрытия летнего трансферного окна "горожане" еще попытаются заполучить Энцо.



На своей пресс-конференции в четверг Алонсо не смог подтвердить, что Фернандес останется. Однако 25-летний аргентинец хорошо тренируется, и Хаби этого достаточно.



"Энцо — игрок "Челси", он — игрок самого, самого высокого уровня. Он очень, оченнь хорошо тренируется с момента, как начал работать с командой, и он очень погружен в процесс. Мы рады обладать им, и он готовится к понедельнику".



"Говорил ли Фернандес, что хочет остаться? Он очень хорошо тренируется, с хорошим настроем, и именно этого мы хотим. Он старается изо всех сил, чтобы подготовиться к старту Премьер-Лиги", — цитирует Алонсо The Athletic.