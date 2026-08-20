Артета "на 100 процентов" уверен, что Льюис-Скелли останется в "Арсенале"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил абсолютную уверенность, что полузащитник Майлс Льюис-Скелли останется в клубе.
Ранее этим летом запрос насчет Льюис-Скелли сделал "Челси", а также давний интерес к Майлсу имеет "Манчестер Юнайтед".
Слухи о возможном уходе Льюис-Скелли вспыхнули с новой силой после того, как "Арсенал" приобрел Бруно Гимараэса, однако перед матчем Премьер-Лиги против "Ковентри" Артета заявил, что ожидает сохранить 19-летнего англичанина.
"На 100 процентов".
"Игроки, которые были выращены в нашей академии и чувствуют любовь и привязанность к клубу, обеспечивают нечто иное. Это бесспорно".
"Нам нужно заботиться о них очень особенным образом, потому что они придают ценность, которую очень сложно найти. Поэтому, когда мы можем, нам нужно максимально защищать этот актив, развивать их и делать их очень важными для клуба", — цитирует Артету Sky Sports.
20.08.2026 21:00
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