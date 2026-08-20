"Вилле" не удалось купить Харвуд-Беллиса за 18 млн. фунтов

"Астон Вилла" сделала предложение о покупке защитника "Саутгемптона" Тейлора Харвуд-Беллиса, однако в ответ последовал отказ.

В данный момент "Вилла" провожает Эзри Конса в "Арсенал" по сделке стоимостью 51 миллион фунтов, поэтому команда Унаи Эмери нуждается в новом центральном защитнике.



Как сообщает The Athletic, в данный момент у "Виллы" есть три варианта на замену Конса. Одним из них является Харвуд-Беллис, но стартовое предложение бирмингемского клуба в 18 млн. фунтов плюс бонусы было отклонено "Саутгемптоном".



Лишь в прошлый уикенд "Саутгемптон" отказался продать 24-летнего Харвуд-Беллиса, воспитанника "Манчестер Сити", в "Бенфику" за 17 млн. фунтов.



В прошлом сезоне Харвуд-Беллис, однажды примеривший футболку сборной Англии, сыграл 48 матчей за "Саутгемптон" во всех соревнованиях, включая 41 в Чемпионшипе и оба в полуфинале плей-офф.