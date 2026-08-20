Предложение "Ливерпуля" по Минте отклонено

"Брайтон" отклонил предложение "Ливерпуля" в 50 миллионов фунтов о покупке вингера Янкубы Минте.

В данный момент Минте восстанавливается после операции на правой ноге, травму которой он получил в предсезонном матче против "Ромы" ранее в августе.



Минте пропустит еще восемь недель, однако "Ливерпуль" не видит в этом проблемы, а сам Янкубе открыт к переходу к "красным", если два клуба смогут договориться, утверждает The Athletic.



22-летний гамбиец забил три гола и отдал четыре результативные передачи в 34 матчах прошлого сезона Премьер-Лиги за "Брайтон".



Ранее этим летом подписав Виктора Муньоса, "Ливерпуль" находится в поисках еще одного атакующего игрока, также интересуясь Брадли Барколя и Ибраимом Мбайе из ПСЖ.