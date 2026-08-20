"Сити" работает над покупкой Аллана Элиаса

"Манчестер Сити" работает над приобретением вингера бразильского "Палмейраса" Аллана Элиаса.

В данный момент "Сити" приближается к компромиссу с "Тоттенхэмом" насчет Савиньо, на замену которому "горожане" и рассматривают его соотечественника Элиаса, сообщает The Athletic.



Контракт 22-летнего Элиаса с "Палмейрасом" предусматривает отступные в 100 миллионов евро (86 млн. фунтов), однако "Сити" надеется договориться на компенсацию меньше.



Элиас сыграл 48 матчей в бразильской Серии А за "Палмейрас" после своего дебюта в 2025 году, забив шесть голов и отдав пять результативных передач.