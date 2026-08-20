"Пэлас" сообщил "Сити", что Уортон не продается

"Кристал Пэлас" уведомил "Манчестер Сити", что полузащитник Адам Уортон недоступен для трансфера этим летом.

Этим летом "Сити" попрощался с Бернарду Силвой, Родри и Тиджани Рейндерсом, а также ведет переговоры о продаже Нико Гонсалеса в "Ньюкасл". Взамен полузащита "горожан" получила только Эллиота Андерсона.



Поэтому "Сити" продолжает активно искать усиление для центра поля, и The Athletic утверждает, что Уортон значится одной из целей клуба с "Этихад".



"Сити" сделал несколько запросов насчет Уортона, но лишь узнал, что 22-летний англичанин не продается.



Уортон провел 53 матча за "Пэлас" в прошлом сезоне, выиграв Лигу Конференций, однако этого оказалось недостаточно для попадания в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира.