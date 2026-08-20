"Челси" хорошо заработает на трансфере Морейры

"Челси" хорошо заработает с продажи вингера Диего Морейры из французского "Страсбура" в итальянский Милан".

Ранее днем Морейра завершил свой переход в "Милан" стоимость 71 миллион евро (60.9 млн. фунтов). 21 млн. евро (18 млн. фунтов) из этой суммы предусмотрены в вид бонусов, но 16 млн. фунтов (13.7 млн. фунтов) являются легко достижимыми.



"Челси" удивил многих, когда в 2024 году отпустил Морейру в "Страсбур" всего за 1.7 млн. фунтов, однако "синие" заранее предусмотрели, что смогут получить около 40 процентов с прибыли своего родственного клуба от последующей перепродажи игрока.



Таким образом, как сообщает Evening Standard, "Челси" станет большим выгодоприобретателем от трансфера 22-летнего бельгийца, который забил четыре гола и отдал шесть результативных передач в 27 матчах Лиги 1 в прошлом сезоне.