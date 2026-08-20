Жоао Педро близок к новому контракту с "Челси"

Жоао Педро Нападающий "Челси" Жоао Педро близок к подписанию нового контракта со своим клубом.

Педро только прошлым летом перебрался в "Челси" из "Брайтона" за 60 миллионов фунтов, с тех пор забив 15 голов за "синих" в Премьер-Лиге.

Педро превратился не просто в основного игрока, а стал неприкасаемым, поэтому этим летом боссы "Челси" даже не рассматривали возможность продажи Жоао, несмотря на интерес к тому со стороны "Барселоны".

Своей игрой 24-летний бразилец заслужил улучшенный контракт, который, как ожидает Sky Sports, будет подписан до первого матча "Челси" в новом сезоне.

Ожидается, что новый контракт Педро будет рассчитан на шесть лет с опцией продления на 12 месяцев.





Метки контракты, Педро, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2026 15:00

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  1. gidro-met 20.08.2026 15:18 # gidro-met
    Близок к переходу в "Челси"

    Футболист усилит команду и будет выступать под 9 номером

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