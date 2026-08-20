"Арсенал" открыт к продаже Льюис-Скелли и Нванери

Исполнительный директор "Арсенала" Ричард Гарлик подтвердил, что его клуб открыт к продаже юниоров Майлса Льюис-Скелли и Итана Нванери.

Льюис-Скелли внезапно раскрылся как полузащитник в концовке прошлого сезона, хотя перспективы Майлса в "Арсенале" все равно туманны из-за высочайшей конкуренции.



Нванери этим летом вернулся в "Арсенал" из аренды в "Марселе" и тоже находится на карьерной развилке.



По словам Гарлика, "Арсенал" не пытается избавиться от своих воспитанников, но при этом открыт к предложениям.



"Есть много спекуляций насчет игроков. Я не могу запретить другим клубам интересоваться. Думаю, Майлс великолепно провел концовку прошлого сезона и очень хорошо начал этот, поэтому мы очень, очень довольны им".



"Итан тоже замечательно провел предсезонный период, и я думаю, это лишь зависит от имеющихся возможностей, чтобы помочь им в развитии своих карьер".



"Мы активно не стремимся продать этих доморощенных игроков, но если предоставится правильная возможность, правильная для них и для клуба, то мы, разумеется, рассмотрим это", — сообщил Гарлик BBC.