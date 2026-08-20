"Арсенал" открыт к продаже Льюис-Скелли и Нванери

Майлс Льюис-Скелли и Итан Нванери Исполнительный директор "Арсенала" Ричард Гарлик подтвердил, что его клуб открыт к продаже юниоров Майлса Льюис-Скелли и Итана Нванери.

Льюис-Скелли внезапно раскрылся как полузащитник в концовке прошлого сезона, хотя перспективы Майлса в "Арсенале" все равно туманны из-за высочайшей конкуренции.

Нванери этим летом вернулся в "Арсенал" из аренды в "Марселе" и тоже находится на карьерной развилке.

По словам Гарлика, "Арсенал" не пытается избавиться от своих воспитанников, но при этом открыт к предложениям.

"Есть много спекуляций насчет игроков. Я не могу запретить другим клубам интересоваться. Думаю, Майлс великолепно провел концовку прошлого сезона и очень хорошо начал этот, поэтому мы очень, очень довольны им".

"Итан тоже замечательно провел предсезонный период, и я думаю, это лишь зависит от имеющихся возможностей, чтобы помочь им в развитии своих карьер".

"Мы активно не стремимся продать этих доморощенных игроков, но если предоставится правильная возможность, правильная для них и для клуба, то мы, разумеется, рассмотрим это", — сообщил Гарлик BBC.





Метки Арсенал, Льюис-Скелли, Нванери

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2026 14:00

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