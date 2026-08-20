Эдерсон не понимает, почему сорвался его переход в МЮ

Эдерсон Полузащитник итальянской "Аталанты" Эдерсон заявил, что не понимает, почему сорвался его переход в "Манчестер Юнайтед".

Еще в начале лета "Юнайтед" согласовал покупку Эдерсона за 35 миллионов фунтов, однако оформление сделки было отложено до возвращения игрока сборной Бразилии с Чемпионата Мира.

Прибыв в Манчестер и пройдя медобследование, Эдерсон обнаружил, что "Юнайтед" отказывается от оформления трансфера.

Ходили слухи, что "Юнайтед" насторожило состояние колена Эдерсона, однако 27-летний полузащитник, вскоре заключивший новый контракт с "Аталантой", убежден, что он абсолютно здоров.

"Я правда не знаю, что произошло. Ко мне всегда существовал интерес других клубов, и я бы мог перейти в другой английский клуб".

"Тестирование прошло хорошо, и я не знаю, что изменилось. Я нахожусь в "Аталанте" четыре года, и я всегда играл".

"Я бы мог просто подождать и посмотреть, что случится, но отличные отношения с клубом убедили меня остаться и подписать новый контракт", — цитирует Эдерсона The Sun.





Метки Аталанта, Манчестер Юнайтед, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2026 13:00

Количество просмотров Просмотров: 500


Поиск: