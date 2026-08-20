Джонс направляется в "Интер" на медобследование

"Ливерпуль" разрешил своему полузащитнику Кертису Джонсу отправиться в Италию для прохождения медобследования в "Интере".

Накануне стало известно, что "Интер", наконец, смог договориться с "Ливерпулем" о покупке Джонса, которого впервые пытался заполучить еще в январе.



По информации The Athletic, "Ливерпуль согласился отпустить Джонса за 35 миллионов евро (30 млн. фунтов), включая 5 млн. евро (4.3 млн. фунтов) в виде бонусов.



"Ливерпулю" также будет положена доля в 10 процентов с последующей перепродажи 25-летнего англичанина "Интером".



Два клуба окончательно ударили по рукам в среду вечером, и Джонс сразу же получил зеленый свет, чтобы вылететь в Италию на медобследование.



Добавим, у Джонса остается только один год по контракту с "Ливерпулем", а дефицит игровых минут Кертиса в прошлом сезоне не способствовал согласованию новой сделки.