Дисаси близок к переходу в "Пэлас"

Аксель Дисаси Защитник "Челси" Аксель Дисаси близок к переходу в "Кристал Пэлас" на правах аренды.

Ранее этим летом "Пэлас" продал в "Челси" Максанса Лакруа за 52 миллиона фунтов, и как раз Дисаси и будет призван заменить своего соотечественника на "Селхерст Парк", сообщает talkSPORT.

Дисаси не входит в планы главного тренера "Челси" Хаби Алонсо, не получив игрового номера на предстоящий сезон.

Это будет уже третья аренда для Дисаси в качестве игрока "Челси". Ранее 28-летний француз направлялся в "Астон Виллу" и "Вест Хэм".





Метки Дисаси, Кристал Пэлас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2026 11:00

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  1. blueswin 20.08.2026 11:39 # blueswin
    очень слабый агент, который не может пристроить игрока на постоянной основе даже в какой нибудь Фулхэм

    (ответить)

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