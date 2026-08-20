Дисаси близок к переходу в "Пэлас"

Защитник "Челси" Аксель Дисаси близок к переходу в "Кристал Пэлас" на правах аренды.

Ранее этим летом "Пэлас" продал в "Челси" Максанса Лакруа за 52 миллиона фунтов, и как раз Дисаси и будет призван заменить своего соотечественника на "Селхерст Парк", сообщает talkSPORT.



Дисаси не входит в планы главного тренера "Челси" Хаби Алонсо, не получив игрового номера на предстоящий сезон.



Это будет уже третья аренда для Дисаси в качестве игрока "Челси". Ранее 28-летний француз направлялся в "Астон Виллу" и "Вест Хэм".