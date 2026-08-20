Моуриньо: "Мне не нужен Родри"

Главный тренер испанского "Реала" Жозе Моуриньо заявил, что бывший полузащитник "Манчестер Сити" Родри ему не был нужен.

На днях Родри завершил свой переход из "Сити" в "Барселону" за 65.4 млн. фунтов, хотя долгое время претендентом номер один на 30-летнего испанца считался "Реал".



По словам Моуриньо, он охладел к Родри из-за того, что полузащитник не был уверен насчет перехода в "Реал".



"Я разговаривал с Родри пару раз, и "Реал" сделал ему очень хорошее предложение".



"У Родри были сомнения, он колебался, и сомнения Родри заставили сомневаться меня. "Реал" — это клуб такого измерения, который не может обладать игроками с сомнениями насчет себя".



Мне не нужен Родри. У нас есть варианты, есть качественные игроки", — цитирует Моуриньо Sky Sports.