Кейн уже не помышляет о возвращении в Премьер-Лигу

Нападающий немецкой "Баварии" Харри Кейн заявил, что больше не помышляет о возвращении в Премьер-Лигу.

Слухи о возможном возвращении Кейна в Премьер-Лигу не утихают с тех пор, как три года назад Харри перешел из "Тоттенхэма" в "Баварию".



Кейн находится в 47 голах от лучшего бомбардира Премьер-Лиги всех времен Алана Ширера (260), однако 33-летний капитан сборной Англии уже не думает о том, чтобы побить этот рекорд, хотя ничего и не исключает.



"Конечно, я думал об этом, когда только ушел. Я думал, что определенно вернусь. Больше у меня нет этого зуда".



"Я крайне счастлив здесь в Мюнхене, мои глаза открылись перед совершенно другим миром футбола, миром за пределами Англии, и я стал еще больше ценить европейский футбол".



"Я просто думаю, что это лучшее место для меня из возможных, учитывая имеющуюся здесь команду и тренера, вдобавок моя семья освоилась здесь".



"Никогда не говори никогда, но сейчас я сосредоточен на "Баварии", и мы посмотрим, что случится в будущем", — цитирует Кейна BBC.