"Вилла" рассматривает Тосина и Томори на замену Конса

"Астон Вилла" определила двух кандидатов на замену своему ведущему защитнику Эзри Конса.

Накануне стало известно, что "Вилла" согласилась продать Конса в "Арсенал" за 51 миллион фунтов. Уже сегодня Эзри пройдет медобследование у "канониров".



Продажа Конса образует в обороне "Вилле" большую дыру, которую бирмингемский клуб активно старается восполнить.



По информации talkSPORT, среди кандидатов на замену Конса "Вилла" рассматривает 28-летних Тосина Адарабиойо из "Челси" и Фикайо Томори из "Милана".



Прошлый сезон оказался нарушен для Адарабиойо проблемами с задней поверхностью бедра и икроножной мышцей, в результате чего Тосин сыграл лишь 16 матчей в Премьер-Лиге.



Томори, продукт академии "Челси" был выставлен "Миланом" на трансфер из-за истекающего через год контракта. В прошлом сезоне Фикайо выходил в старте на 31 из 38 матчей "россонери" в Серии А.