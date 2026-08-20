Магуайр: "Победа в Премьер-Лиге будет нашей целью"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что победа в Премьер-Лиге будет целью его команды в новом сезоне.

Резко прибавив после прихода Майкла Кэррика на должность главного тренера в "Юнайтед", "Юнайтед" финишировал на третьем месте в Премьер-Лиге и вернулся в Лигу Чемпионов.



Однако 33-летний Магуайр жаждет трофеев и чувствует, что "Юнайтед" по силам потягаться за титул Премьер-Лиги.



"Будучи молодым парнем, я мечтал играть за этот клуб, так что я очень горжусь, вступая в свой восьмой сезон здесь".



"Дело не во мне, но на данной стадии своей карьеры я хочу быть часть успешной команды и команды, которая побеждает. Это должно быть целью для всех парней в этом сезоне — мы хотим сражаться до самого конца в каждом соревновании".



"Мы хотим прибавить относительно прошлого сезона. Конечно, мы хотим выиграть Премьер-Лигу, и это будет нашей целью, этого требует этот клуб. Мы обладаем верой в том, что можем быть конкурентноспособны и можем победить любого в свой день. Это будет захватывающий сезон".



"Я уже в том возрасте, что они могут пригласить так много игроков, как хотят, они могут пригласить всех лучших игроков... Я хочу выиграть все трофеи и быть жадным насчет трофеев, но это зависит от клуба".



"Уверен, они упорно трудятся над приглашением правильных игроков, и чем больше их будет, тем лучше. Состав будет сильнее, и у нас будет больше возможностей выиграть эти трофеи, и именно в этом суть, когда играешь за этот клуб", — цитирует Магуайра Sky Sports.